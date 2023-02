Presidente do Parlamento da Otan chama de “imprudente” decisão de Putin de suspender acordo com EUA

A presidente da Assembleia Parlamentar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Joëlle Garriaud-Maylam, emitiu um comunicado acerca da decisão do presidente Vladimir Putin de suspender a participação no acordo nuclear entre Rússia e Estados Unidos (EUA). Segundo Garriaud-Maylam, a ação é "profundamente decepcionante e imprudente" e Putin deve reverter a decisão.

VEJA MAIS

Ela também acrescentou que "a competição nuclear irrestrita não é do interesse de ninguém". Garriaud-Maylam enfatizou que a decisão de Putin ocorre em um momento delicado, próximo ao aniversário de um ano da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, o que pode desestabilizar ainda mais a paz e a segurança global.

Para Garriaud-Maylam, a suspensão da participação de Putin mostra que a Rússia continua a ser a ameaça mais significativa e direta à segurança dos aliados da Otan. Além disso, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e líderes do Bucareste 9 (B9) para agradecer a participação e ajuda dos EUA na Guerra da Ucrânia e reafirmar o compromisso com os ucranianos.

Durante a reunião, Stoltenberg afirmou que os aliados estão mais unidos do que nunca e que protegerão cada centímetro do território da Ucrânia. No entanto, a situação continua a ser delicada e requer a atenção da comunidade internacional para evitar um conflito maior.