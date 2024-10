Opositor de esquerda e governista de centro-direita vão ao 2º turno no Uruguai

O esquerdista Yamandú Orsi, pupilo do ex-presidente José "Pepe" Mujica, e e o candidato do governo de centro-direita Álvaro Delgado disputarão o segundo turno para definir o próximo presidente do Uruguai, segundo projeções divulgadas neste domingo (27) por emissoras de televisão.

Orsi soma 43,2% dos votos e Delgado, 28%, segundo o Canal 10, com base em dados de Equipos Consultores. Para o Canal 12, que citou o instituto Cifra, Orsi tem 44% dos votos, contra 27% de Delgado.

Plebiscitos

Mais de 2,7 milhões de uruguaios estavam registrados para votar e escolher o presidente e vice-presidente para o período 2025-2030, além de renovar o Parlamento bicameral.

Os eleitores também se pronunciaram em dois plebiscitos.

O mais polêmico, promovido pela central sindical única Pit-CNT com o apoio de setores da Frente Ampla, propõe a redução da idade mínima de aposentadoria de 65 para 60 anos e a proibição dos planos de previdência privados.

Os três principais candidatos à presidência afirmaram que votariam contra a medida.

O outro plebiscito, promovido por todos os candidatos da coalizão de governo e rejeitado pela oposição, pretende autorizar operações policiais nas residências durante a noite.

Para o cientista político Adolfo Garcé, que havia previsto um segundo turno entre Orsi e Delgado, esta é uma eleição "com dois blocos muito parelhos".