ONU pede 'corredores humanitários seguros' para levar ajuda à Ucrânia

A ONU declarou, nesta segunda-feira, 7, que é preciso garantir a instalação de "corredores humanitários seguros" para levar ajuda humanitária às zonas de hostilidades na Ucrânia.



"Civis em lugares como Mariupol, Kharkiv, Melitopol e outras cidades precisam desesperadamente de ajuda, em particular de suprimentos médicos vitais", acrescentou subsecretário-geral para Assuntos Humanitários da organização, Martin Griffiths, ao Conselho de Segurança, durante uma reunião de emergência dedicada à crise humanitária causada pela invasão russa da Ucrânia.



Para a ONU, a entrega da ajuda "deve ser feita em conformidade com as obrigações das partes sob as leis da guerra", ou seja, o respeito aos cidadãos e às infraestruturas civis. "Isso inclui permitir a passagem segura de civis para deixar voluntariamente áreas de hostilidades ativas, em qualquer direção que escolherem", frisou o subsecretário-geral, referindo-se aos corredores humanitários planejados de Moscou que levam apenas à Rússia ou Belarus. "Todos os civis, quer fiquem ou partam, devem ser respeitados e protegidos", declarou Griffiths.



Até o momento, a ONU não tem envolvimento nos "corredores humanitários" negociados entre a Rússia e a Ucrânia para que civis possam fugir com segurança dos combates.