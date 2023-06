Onde está Wilson? Militares da Colômbia suspendem buscas por cão que ajudou no resgate de crianças

As buscas pelo cão Wilson, que ajudou no resgate das quatro crianças que desapareceram após a queda de um avião na Floresta Amazônica, em maio, foram suspensas nesta quarta-feira (28). "Usamos absolutamente todos os recursos, não poupamos esforços, usando todas as capacidades humanas e tecnológicas", declarou o comandante de operações especiais das Forças Armadas da Colômbia, Pedro Sánchez, à rádio estatal do país Caracol.

O acidente aéreo ocorreu no dia 1º de maio, enquanto o avião fazia o trajeto entre Caquetá e San José del Guaviare, uma das principais cidades da Amazônia colombiana. Os três adultos que estavam na aeronave morreram, mas quatro crianças sobreviveram e se afastaram do local da tragédia. Elas só foram encontradas 40 dias depois, no início de junho.

Wilson desapareceu no dia 18 de maio, enquanto ajudava as equipes de busca a encontrarem as crianças. Cerca de 100 pessoas estavam procurando o pastor belga na floresta, em uma operação que contou com militares e indígenas. Eles espalharam comida pela selva e até uma cadela no cio foi usada para atrair o cão.

O Exército chegou a ver Wilson na selva em pelo menos duas ocasiões. As crianças também contaram que estiveram na companhia de um cachorrinho na floresta, que pode ser Wilson. Uma das meninas resgatadas chegou a fazer um desenho do cachorro.

Porém, na segunda-feira (26), o Exército já havia informado ser improvável que Wilson fosse resgatado.

"Wilson é um símbolo de um membro das Forças Armadas que não regressou depois de uma missão. Honraremos ele e todos os cães que perderam a vida protegendo os colombianos", informou Sánchez.