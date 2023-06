Exército diz que segue com operação até encontrar cão que desapareceu durante buscas na Colômbia

Equipes de resgate vão continuar na Amazônia colombiana para tentar encontrar Wilson, um cão pastor belga de 6 anos que participou das buscas pelas crianças desaparecidas após a queda de um avião na Colômbia há 40 dias.

O Exército colombiano afirmou neste sábado (10) que a operação de resgate que encontrou as quatro crianças com vida vai seguir em andamento até também localizar Wilson. O comandante das Forças Militares colombianas, general Helder Giraldo, publicou nas redes sociais que “Jamais se abandona um companheiro caído em campo de combate”.

O cachorro ajudou a localizar o avião e os corpos dos três adultos que morreram no acidente, mas sumiu na mata durante os trabalhos. Segundo o jornal colombiano ‘Cambio’, Wilson foi solto no dia 31 de maio em uma área para tentar encontrar as crianças e, até o momento, não havia regressado, apesar do seu treinamento.

Ainda de acordo com o jornal, há três semanas o animal ficou desaparecido por horas, mas retornou aos militares. O cão estava com alto grau de desidratação e pequenas feridas.