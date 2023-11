OMS pede que China explique novo surto de doenças respiratórias

A Organização Mundial da Saúde (OMS) solicitou, na quarta-feira (22) que a China forneça informações sobre o aumento nos casos de doenças respiratórias e de agrupamentos de casos de pneumonia entre crianças. Conforme a instituição, as autoridades da Comissão Nacional de Saúde da China relataram, em 13 de novembro, um aumento na incidência de doenças respiratórias no país.

De acordo com o documento, “Desde meados de outubro, o norte da China relatou um aumento de doenças semelhantes à gripe em comparação com o mesmo período dos 3 anos anteriores”, afirmou a organização.

A OMS solicitou informações epidemiológicas e clínicas adicionais, “bem como resultados laboratoriais” das crianças que apresentaram doenças respiratórias. Ainda de acordo com o documento, “solicitamos também mais informações sobre as tendências recentes na circulação de agentes patogênicos conhecidos, incluindo gripe, Sars-CoV-2 [vírus causador da covid-19], RSV [sigla em inglês para vírus sincicial respiratório] e Mycoplasma pneumoniae [infecção bacteriana comum que normalmente afeta crianças]”.

“A OMS também está em contato com médicos e cientistas através das nossas parcerias e redes técnicas existentes na China”, completa.

No dia 13 de novembro, as autoridades chinesas atribuíram o aumento dos casos de doenças respiratórias ao fim das restrições impostas para conter a covid-19 e a circulação de agentes patogênicos conhecidos. “As autoridades sublinharam a necessidade de uma melhor vigilância das doenças nas instalações de saúde e em ambientes comunitários, bem como de reforçar a capacidade do sistema de saúde para gerir os pacientes”, diz a nota da OMS.