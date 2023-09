OMS: Países têm dado pouca importância com aumento de casos da Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta enfatizando a falta de preocupação adequada, em nível internacional, com a situação da Covid-19. A organização observou um aumento nas hospitalizações devido à doença ao longo do mês de setembro e acredita que a situação pode se agravar com a chegada do inverno no hemisfério norte.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizou que, embora a Covid-19 já não seja uma crise aguda, não se pode negligenciá-la. Ele destacou que apenas dois terços da população mundial receberam o esquema inicial de duas doses da vacina e um terço recebeu a dose de reforço. Além disso, ressaltou que poucos países estão se esforçando para garantir testagem abrangente para a doença.

O relatório também indicou que, mesmo em países com altas taxas de imunização, o número de vacinados infectados pelo coronavírus está aumentando. A OMS esclareceu que a vacina não impede a contaminação, mas reduz significativamente as chances de casos graves e morte, principalmente em grupos vulneráveis, como crianças e idosos.

A variante Ômicron foi mencionada como mais transmissível e pode ser capaz de "evitar" a imunidade adquirida pelas vacinas. Portanto, mesmo com todas as doses em dia, a exposição a aglomerações sem seguir as normas sanitárias adequadas ainda representa um risco.

A epidemiologista Maria Van Kerkhove, responsável pela resposta da OMS a emergências sanitárias, destacou o aumento de pessoas infectadas e a importância de sequenciar vírus, testar pessoas e rastrear subvariantes, chamando a atenção para a subvariante EG.5, também conhecida como Eris.