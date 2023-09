Especialistas alertam para os casos de covid-19 com mais amplitude no mundo

Com a circulação de duas novas variantes da covid-19, conhecidas como Eris e Pirola, em todo o mundo, os casos da doença têm apresentado um aumento preocupante, levantando bandeiras vermelhas entre os especialistas. Epidemiologistas estão alertando que, embora a doença possa estar se tornando menos letal, isso não deve ser motivo para baixar a guarda, pois a atual onda de infecções pode ser mais extensa do que os números indicam.

O alerta foi emitido por médicos entrevistados pela CNN Internacional. Para eles, o crescimento contínuo dos casos a cada semana pode representar apenas a ponta do iceberg. "A transmissão pode estar ocorrendo em maior escala do que os dados de vigilância epidemiológica refletem, devido ao número reduzido de pessoas que estão se submetendo a testes. Devemos ficar atentos aos números, uma vez que o aumento evidencia uma séria ameaça", destaca a epidemiologista Janet Hamilton, diretora executiva do Conselho de Epidemiologistas Estaduais e Territoriais dos EUA.

O Brasil também tem experimentado um aumento no número de testes positivos para a covid-19. Pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) e pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS) revelaram que o número de casos positivos dobrou nas últimas semanas de agosto em comparação com o período anterior. Há um aumento na taxa de testes positivos para covid-19 durante a segunda semana de agosto. Nesse período, 13,8% dos exames realizados resultaram em diagnóstico positivo, enquanto na última semana de julho, a taxa era de 6,3%.

Segundo os especialistas em saúde pública consultados pela CNN, devido à significativa redução na quantidade de testes realizados, já não é possível estimar de forma precisa a quantidade real de pessoas infectadas, como era feito no início da pandemia.

O aumento das infecções tem sido tão evidente que as empresas farmacêuticas estão trabalhando em atualizações das vacinas, com previsão de chegada na Europa ainda neste mês, visando combater especificamente as novas variantes do vírus. Além disso, um número crescente de especialistas está recomendando o uso contínuo de máscaras faciais, especialmente em ambientes de alto risco, como hospitais.