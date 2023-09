Bebê tem a cor dos olhos alterada após uso de medicamento contra covid-19

Em Bangkok, capital da Tailândia, um bebê de seis meses teve uma reação inusitada durante o tratamento contra covid-19. Segundo o relato dos pais, publicado na revista ‘Frontiers in Pediatrics’, a cor dos olhos da criança mudou após o uso de um determinado medicamento.

O caso aconteceu no início deste ano, quando o bebê foi levado ao hospital após apresentar tosse e febre intensa. Durante o atendimento médico, foi receitado o medicamento Favipiravir, antiviral geralmente utilizado para combater a Influenza.

Aproximadamente 18 horas depois do uso, os olhos da criança, que eram castanhos escuros, mudaram para o tom violeta diante da luz solar. “Pode ser devido ao medicamento, seus metabólitos ou componentes adicionais do comprimido, como dióxido de titânio e óxido férrico amarelo”, informa o relato.

Três dias após o incidente, os pediatras do Hospital Chulabhorn suspenderam o uso do medicamento e, dois dias depois, os olhos do neném voltaram ao normal. De acordo com a equipe médica, a mudança ocorreu devido às substâncias químicas fluorescentes liberadas pelos ingredientes químicos.

Medicamento Favipiravir

Desenvolvido por uma empresa japonesa, o medicamento é geralmente receitado para o tratamento de influenza, e não é exclusivo contra a covid-19. Mesmo com efeitos adversos, a medicação é liberada para uso na China e no Japão.

“São necessárias mais investigações para determinar a causa exata da descoloração dos olhos e quaisquer efeitos a longo prazo”, frisa a equipe profissional.

(*Beatriz Moura, estagiária de Jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)