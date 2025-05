Índia fecha 24 aeroportos até 15 de maio e cancela centenas de voos, ante tensões com Paquistão

O Ministério de Aviação Civil da Índia anunciou a extensão do fechamento de 24 aeroportos próximos da fronteira oeste do país até 15 de maio, segundo a revista India Today. A interrupção das operações ocorre em meio ao aumento das tensões e da troca de fogo com o Paquistão.

De acordo com a India Today, os aeroportos fechados incluem as regiões de Jamu, Rajastão e Caxemira, recentemente alvo de ataques paquistaneses, além de outros cinco territórios do país: Punjab, Himachal Pradesh, Chandigar, Ladaque e Gujarate.

Diversas linhas aéreas cancelaram centenas de voos e solicitaram que os passageiros remarquem passagens ou peçam reembolso.

"Apesar de os sistemas de defesa indianos terem interceptado os ataques até o momento, a segurança está sendo ampliada no setor de aviação", afirmou a revista indiana.

Autoridades e civis entrevistados pela Associated Press relataram que soldados indianos e paquistaneses trocaram fortes rajadas de granadas e tiros na fronteira da Caxemira durante a noite desta sexta-feira (horário local), em nível não observado anteriormente. Os ataques mataram pelo menos cinco civis.