Ofensiva militar russa em Kharkiv, na Ucrânia, deixa 3 mortos e 37 feridos neste sábado

Após ataque da Rússia com bomba aérea guiada à cidade de Kharkiv, na Ucrânia, três pessoas foram mortas e pelo menos 37 ficaram feridas neste sábado (22). A informação foi confirmada por meio das redes sociais do procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin. O caso foi registrado em um prédio residencial do país ucraniano.

"Todos os dias a Rússia mata civis. Outro ato de terror foi cometido em Kharkiv. O inimigo atingiu um prédio residencial com uma bomba aérea guiada.Infelizmente, já temos informações de que três pessoas morreram e 37 ficaram feridas. A operação de resgate está em andamento. Procuradores e agentes da lei estão documentando um novo crime de guerra cometido pelo Estado agressor", detalha a autoridade ucraniana.

Kostin detalha, ainda, que "apelo a todos os nossos parceiros: a Ucrânia precisa dos vossos passos decisivos para proteger o nosso povo das aeronaves inimigas". "Como disse o Presidente: "Já provámos que podemos proteger as pessoas do terrorismo com mísseis. Também é necessária protecção contra bombas. Precisamos desta determinação", finaliza a publicação do procurador.

De acordo com a CNN Brasil, o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, afirmou que pelo menos quatro explosões foram ouvidas em uma área residencial na parte da tarde. Equipes de resgate estavam trabalhando no local dos ataques.

Equipes de resgate trabalham após uma bomba aérea no centro de Kharkiv. (Sergey Bobok /AFP)

Kharkiv fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. A cidade, de cerca de 1,3 milhão de habitantes, tem sido frequentemente alvo de ataques russos durante quase 28 meses de guerra.