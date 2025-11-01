Capa Jornal Amazônia
Obama: todo dia, Casa Branca 'nos presenteia com dose de ilegalidade, imprudência e maldade'

Estadão Conteúdo

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, fez duras críticas ao governo de Donald Trump neste sábado, 1º, no discurso para mais de 7 mil pessoas em um comício de campanha na Virgínia em apoio a Abigail Spanberger, candidata democrata ao governo do estado.

Obama disse que Trump aborda temas como imigração, política de saúde, desigualdade econômica e o foco em questões culturais para desviar a atenção dos problemas reais. Segundo ele, os Estados Unidos e sua política estão "em uma situação bastante sombria no momento".

"É difícil saber por onde começar, porque todos os dias, esta Casa Branca nos presenteia com uma nova dose de ilegalidade, imprudência e maldade, pura loucura", destacou Obama.

O ex-presidente dos EUA concluiu que o futuro do país depende de líderes que sirvam ao povo, não a interesses políticos ou grandes doadores. "Temos um presidente que acha que pode usar o Departamento de Justiça para perseguir seus oponentes políticos."

Palavras-chave

EUA

TRUMP

Obama

críticas
