Obama, Bush e Clinton se oferecem para promover campanha de vacinação contra a covid nos EUA

Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, ex-presidentes dos Estados Unidos, se ofereceram para promover uma campanha de vacinação contra a covid-19 no país, assim que uma vacina seja aprovada pela agência sanitária norte-americana, a FDA.

Em entrevista ao programa The Joe Madison Show, nesta quinta-feira (3), Obama disse que vai tomar a vacina e "talvez tome na TV ou filme para mostrar às pessoas que eu confio na ciência. A única coisa em que não confio é em pegar covid".

Um assessor do ex-presidente Bush disse à emissora NBC que o republicano também tem intenção de participar da campanha de vacinação para aumentar a confiança da população em uma imunização contra o coronavírus, quando for aprovada no país. "Primeiro as vacinas serão dadas nas populações de risco", disse Freddy Ford à NBC News. "Então, o presidente Bush vai entrar na fila para receber sua dose e o fará, com orgulho, em frente a uma câmera", pontuou.

Já o ex-presidente Clinton também está disposto a tomar a vacina em público para promover a imunização no país, segundo confirmou uma porta-voz de seu escritório à rede de notícias CNN. "O presidente Clinton vai, com toda a certeza, tomar a vacina assim que esteja disponível para ele, com base nas prioridades determinadas pelas autoridades de saúde", disse Angel Urena. "E nós vamos fazer isso de forma pública para que incentive os americanos a fazer o mesmo".