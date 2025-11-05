Capa Jornal Amazônia
Número de mortos sobe para mais de 90 após a passagem do tufão Kalmaegi nas Filipinas

Estadão Conteúdo

Ao menos 93 pessoas morreram durante a passagem do tufão Kalmaegi nas Filipinas. A informação é da Defesa Civil do país, que atualizou o número nesta quarta-feira, 5. Segundo a força, as grandes cidades foram as mais atingidas pelas inundações, mas as águas já baixaram na maior parte do território.

Moradores deram início ao trabalho de limpeza nesta manhã. Carros, caminhões e até grandes contêineres foram arrastados pela correnteza, que tomou as ruas. A água subiu até a altura das casas; pessoas ficaram ilhadas em telhados aguardando resgate. Não há informações sobre a quantidade de desaparecidos nem de desabrigados. Mais de 150 mil foram desalojadas devido à passagem do ciclone tropical.

A província de Cebu foi a mais atingida, com o saldo final de 76 mortos. Nas 24 horas que antecederam a chegada do tufão à costa filipina, a precipitação nos arredores da cidade foi de 183 mm de chuva, marca acima da média mensal de 131 mm. Foi uma tempestade "sem precedentes", classificou a governadora de Cebu, Pamela Baricuatro. "Esperávamos ventos fortes, mas a água é o que realmente está colocando as pessoas em perigo", contou a repórteres.

As Filipinas são atingidas por cerca de 20 tufões e tempestades a cada ano. O país também é frequentemente atingido por terremotos e possui mais de uma dúzia de vulcões ativos, tornando-o um dos países mais propensos a desastres do mundo. Mas cientistas alertam que as tempestades estão se tornando mais poderosas devido às mudanças climáticas. Oceanos mais quentes fazem com que os tufões se intensifiquem rapidamente, e uma atmosfera mais quente retém mais umidade, resultando em chuvas mais intensas. (Com informações de agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FILIPINAS/TUFÃO
Mundo
