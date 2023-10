Número de mortos na guerra entre Israel e Hamas passa de 5 mil

Já passa de 5 mil o número de mortos desde o início da guerra entre Israel e Hamas. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, 3.785 palestinos perderam a vida no conflito. Em Israel, outras 1.402 pessoas morreram. Com isso, chega a 5.187 o total de vítimas do conflito.

Além dessa soma, outra 65 pessoas morreram na Cisjordânia.

Porém, o número não para se subir. Na manhã desta quinta-feira (19), um médico de um hospital no sul da Faixa de Gaza informou que pelo menos 12 pessoas foram mortas e outras 40 ficaram feridas num ataque israelense a um edifício residencial em Khan Younis.

Além disso, um ataque aéreo atingiu uma casa, matando sete crianças. Os corpos foram levados para o Hospital Europeu de Gaza, em Khan Younis.

A guerra entre Israel e Hamas começou no dia 7 de outubro, quando membros do grupo terrorista invadiram e atacaram o território israelense, matando e sequestrando centenas de pessoas, incluindo crianças, mulheres e idosos. Em resposta, Israel tem bombardeado diariamente a Faixa de Gaza e já anunciou a morte de líderes do grupo terrorista.