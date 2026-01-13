Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Número de mortos em protestos em todo o Irã sobe para ao menos 2 mil, dizem ativistas

Estadão Conteúdo

O número de mortos nos protestos em todo o Irã subiu para pelo menos 2 mil nesta terça-feira, 13, segundo ativistas, mesmo com iranianos conseguindo fazer ligações telefônicas para o exterior pela primeira vez em dias, após as autoridades terem cortado as comunicações durante a repressão.

O total de mortos, reportado pela Human Rights Activists News Agency, com sede nos Estados Unidos, supera em muito o de qualquer outra onda de protestos ou distúrbios no Irã em décadas, lembrando o caos que cercou a Revolução Islâmica de 1979. As manifestações, que começaram como protestos contra a economia debilitada do país, rapidamente passaram a mirar a teocracia, em especial o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

Imagens obtidas nesta terça-feira pela Associated Press, de protestos em Teerã, mostram pichações e cânticos pedindo a morte de Khamenei - algo que, segundo a lei iraniana, pode acarretar pena de morte.

O crescente número de mortos pode aumentar a pressão sobre o presidente dos EUA, Donald Trump, para que tome medidas, após ele ter alertado o Irã de que poderia intervir militarmente para proteger manifestantes pacíficos. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que a comunicação com Washington permanece aberta, mas reconheceu que as diferenças entre os países continuam enormes.

O grupo ativista informou que, entre os 2 mil mortos em mais de duas semanas de protestos, 1.847 eram manifestantes e 135 tinham ligação com o governo. Outras nove crianças foram mortas, e nove civis que, segundo o grupo, não participavam dos protestos, também perderam a vida. Mais de 16,7 mil pessoas foram detidas.

Skylar Thompson, da Human Rights Activists News Agency, disse à Associated Press que o número de mortos era chocante, principalmente porque quadruplicou, em apenas duas semanas, o total de mortes dos protestos contra a morte de Mahsa Amini, que duraram meses em 2022.

Ela alertou que o número ainda deve aumentar. "Estamos horrorizados, mas ainda achamos que o número é conservador", acrescentou.

Logo após a divulgação do novo balanço, Trump escreveu na Truth Social: "Patriotas iranianos, continuem protestando - ocupem suas instituições". Ele também afirmou que cancelou todas as reuniões com autoridades iranianas até que "o massacre sem sentido de manifestantes pare". "A ajuda está a caminho."

Com a internet fora do ar no Irã, acompanhar as manifestações a partir do exterior tornou-se mais difícil. A Associated Press não conseguiu verificar de forma independente o número de vítimas, e o governo iraniano não divulgou estatísticas oficiais.

As ligações telefônicas de iranianos deram uma ideia de como era a vida após o isolamento imposto pelo governo na noite de quinta-feira, 8.

Testemunhas relataram forte presença policial no centro de Teerã, prédios governamentais incendiados, caixas eletrônicos destruídos e poucos pedestres nas ruas. Enquanto isso, a população permanece preocupada com os próximos passos, incluindo a possibilidade de ataques, após Trump ter afirmado que poderia usar as Forças Armadas para proteger manifestantes pacíficos. O republicano também disse que o Irã deseja negociar com Washington.

"Meus clientes comentam sobre a reação de Trump e se perguntam se ele planeja um ataque militar contra a República Islâmica", disse o comerciante Mahmoud, que revelou apenas o primeiro nome por segurança. "Não acho que Trump ou qualquer outro país estrangeiro se importe com os interesses dos iranianos."

Reza, um taxista que também se identificou apenas pelo primeiro nome, afirmou que os protestos continuam presentes na mente de muitas pessoas. "As pessoas - principalmente os jovens - estão sem esperança, mas falam em continuar os protestos", disse ele.

*Com informações da Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IRÃ/PROTESTOS/VIOLÊNCIA/MORTOS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Número de mortos em protestos em todo o Irã sobe para ao menos 2 mil, dizem ativistas

13.01.26 13h38

Irã vai enforcar manifestante em primeira execução ligada a protestos contra o regime

13.01.26 12h53

Reza Pahlavi

Quem é Reza Pahlavi, príncipe herdeiro que sonha com mudanças no Irã

Pahlavi tem 65 anos e passou mais da metade da vida no exílio

13.01.26 12h33

Trump suspende reuniões com Irã e diz que 'ajuda está a caminho'

13.01.26 12h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Patroa suspeita de matar brasileira em Portugal fingiu ser a vítima em mensagens

Lucinete Freitas, de 55 anos, estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro. O corpo da mulher foi encontrado em zona de mata aos arredores de Lisboa, capital portuguesa

06.01.26 8h20

MUNDO

Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

José Adrián Corona Radillo viajava com a família de carro quando foi abordado por criminosos

08.01.26 7h23

MUNDO

Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada

08.01.26 8h44

MUNDO

Estados Unidos retiram seis vacinas do calendário infantil e preocupam especialistas em saúde

A decisão gerou reação imediata entre médicos e pesquisadores em saúde que temem retorno de doenças já erradicadas

06.01.26 8h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda