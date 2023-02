Número de mortes por terremoto na Turquia e Síria passa de 7.300

Nesta terça-feira (7), as equipes de resgate na Turquia e no norte da Síria continuaram a busca por sobreviventes entre os escombros do terremoto que matou mais de 7.300 pessoas na última segunda-feira. Eles lutam contra o tempo e contra o frio. As informações são da AFP.

O terremoto de ontem, com magnitude de 7,8 graus, foi sentido no Líbano, Chipre e no norte do Iraque. Na Turquia, o número de mortos já chega a 5.434, segundo o último balanço das autoridades, e na Síria, pelo menos 1.872 pessoas morreram, totalizando 7.306 vítimas. A ajuda internacional deve começar a chegar às áreas atingidas, incluindo as zonas afetadas pelos tremores secundários.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que 23 milhões de pessoas foram expostas às consequências do terremoto, incluindo cinco milhões que estão em condição de vulnerabilidade, de acordo com os mapas da região afetada. Em resposta, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretou estado de emergência por três meses nas dez províncias do sudeste afetadas pelo terremoto.