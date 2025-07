Trump promete ser 'muito firme' com Netanyahu para convencê-lo a encerrar guerra em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu adotar postura "muito firme" para convencer o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a encerrar a guerra na Faixa de Gaza. O premiê israelense visitará a Casa Branca no próximo dia 7.

Em entrevista a repórteres antes de evento na Flórida (EUA), Trump disse acreditar que Netanyahu também quer acabar com o conflito. "Acho que teremos um acordo na próxima semana", disse.

Trump voltou a falar em "tremendo sucesso" no bombardeio a instalações nucleares do Irã. "Teremos o que quisermos com o Irã", afirmou. "Será muito difícil para que eles façam qualquer coisa com as sanções", acrescentou.

O presidente americano destacou ainda que espera que os EUA possam, um dia, voltar a dialogar com os iranianos para ajudá-los a reconstruir o país.