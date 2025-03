Núcleo do planeta para de girar e causa efeitos sobre a Terra; entenda os riscos

Nos últimos 20 anos, o núcleo interno da Terra pode ter sofrido algumas alterações em seu formato, segundo cientistas da China e dos Estados Unidos. Um estudo publicado na Revista Nature Geoscience, no mês de fevereiro, também aponta que a borda dessa estrutura pode ter passado por alterações de até 100 metros ou mais em diversas regiões do núcleo.

Ainda de acordo com os pesquisadores, essa mudança está ocorrendo exatamente na fronteira entre as duas partes das camadas do núcleo terrestre, já que ele é formado, em sua vez, por uma camada interna sólida e outra camada externa, que é toda estruturada por metais líquidos em temperaturas extremamente elevadas.

Impactos sobre o núcleo da Terra

Para chegar a esses resultados, os cientistas observaram a propagação das ondas sísmicas de alguns episódios de terremotos que ocorreram no mesmo local entre os anos de 1991 e 2023. E foi dessa forma que eles conseguiram desvendar que, a fronteira entre as camadas líquida e sólida do núcleo, atualmente está próxima do ponto de fusão.

Isso acontece porque o núcleo interno gira de modo diferente do externo, o que não é ruim, mas fundamental para o campo magnético terrestre, a barreira que protege a Terra da radiação solar. Sendo assim, se esse processo deixasse de ocorrer, o planeta poderia se tornar semelhante à Marte, que não possui um campo magnético ativo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)