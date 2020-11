Novos emojis vão chegar no Android sem precisar atualizar o sistema

O Google prepara uma mudança na estrutura do Android que permitirá a inclusão de novos emojis de maneira menos fragmentada. A novidade foi identificada pelo site XDA Developers.

Referências no código-fonte do sistema para celular sugerem que o arquivo com os desenhos ficará em uma área modificável, podendo ser atualizado sem depender de nova versão do sistema operacional do robozinho.

No momento, não é possível ampliar facilmente a lista de emojis, pois o arquivo fica em uma área disponível apenas para leitura. Assim, é preciso esperar uma atualização do sistema Android para incluir novos símbolos no celular, ou usar privilégios de administrador (conhecido como "root") do sistema para substituir o arquivo manualmente.

Com a novidade, o usuário poderá realizar a atualização do arquivo de fonte com os emojis, sem precisar atualizar (e reiniciar) todo o aparelho.

Apesar da mudança no código-fonte ter sido enviada, a alteração ainda não foi integrada ao projeto AOSP (Android Open Source Project). A nova versão só deve acontecer no terceiro trimestre de 2021.