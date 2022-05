Novos cardeais do Brasil são anunciados por Papa Francisco

Novos cardeais foram anunciados pelo Papa Francisco, na manhã deste domingo (29). Entre eles, estão dois brasileiros: o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Brasília, dom Paulo Cezar Costa e o arcebispo metropolitano de Manaus, dom Leonardo Ulrich Steiner.

VEJA MAIS

Dom Paulo Cezar Costa foi nomeado arcebispo de Brasília no final de 2020. Agora, com a confirmação desse consistório (reunião de cardeais), Costa se torna o mais novo cardeal em termos de idade. Ele fará 55 anos em julho. Atualmente, o mais novo é Dieudonné Nzapalainga, da República Centro-Africana, que já tem 55.

O anúncio do papa veio durante o evento Regina Coeli pelo Domingo da Ascensão do Senhor. Os cardeais são, em geral, os bispos das mais importantes dioceses do mundo, apesar de, na teoria, padres e diáconos também poderem exercer tal função. Eles assessoram diretamente o papa em questões administrativas e econômicas. E se tiverem menos de 80 anos, ficam responsáveis por eleger um novo papa.