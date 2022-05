Trio brasileiro apresenta o projeto 'Com Deus tem jeito' para o Papa Francisco, no Vaticano

Na última quarta-feira (18), Edwin Costa, com a esposa Raquel e o Padre Renato Chiera, da Casa do Menor, entregaram para o Papa Francisco, no Vaticano, uma carta e material ilustrativo sobre o trabalho que realizam na Guiné-Bissau, o “Com Deus tem jeito”. O projeto de transformação social e de restituição de dignidade às pessoas em situação de rua é promovido pela Obra Lumen de Evangelização.

A entrega se deu ao final da Audiência Geral, quando o Pontífice saudou de perto os peregrinos na praça São Pedro. Essa atitude vem se repetindo nas últimas semanas, e ontem, o trio brasileiro conseguiu realizar a entrega para o Papa. "Trouxemos algumas coisas produzidas por irmãos que um dia estavam nas ruas e hoje já foram acolhidos e amados como fruto de todo esse movimento; e também muitas mensagens escritas, que muitos irmãos quiseram escrever a próprio punho. E nós trouxemos ao Papa. Ele viu as mensagens e ficou muito feliz”, disse Edwin Costa para o Vatican News.

O projeto “Com Deus tem jeito”

A iniciativa do trio brasileiro surgiu em 2016, em resposta ao apelo do Papa Francisco, que pedia obras concretas de misericórdia. O ano de 2016 foi o Ano da Misericórdia, e o projeto se voltou para ajudar as pessoas, que foram resgatadas das ruas, muitas marcadas pela prostituição, dependência química e violência. O projeto tem realizado diversos encontros pelo Brasil, e o próximo será em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro.

