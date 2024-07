Novo vídeo mostra momento em que Donald Trump é atingido por disparo

Um novo vídeo divulgado pelo veículo americano Daily Mail mostra de um outro ângulo o momento exato em que começa o ataque do franco-atirador contra o ex-presidente Donald Trump. Nas imagens gravadas de trás do palanque onde estava o ex-pTrump mostra o momento que ele leva a mão à orelha enquanto se ouve sons altos de disparos.

O atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, é um jovem de 20 anos, nascido na cidade de Bethel Park, na Pensilvânia, cometeu o crime deitado de barriga para baixo, até mirar e disparar os tiros em direção ao comício antes de ser atingido por disparos dos atiradores de elite que o mataram.

Ele não aparece nas imagens, porém, no vídeo várias pessoas se jogam no chão e entram em pânico com os barulhos dos tiros. É possível ouvir pessoas gritando no chão e uma confusão generalizada.