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Novo líder supremo do Irã teve rosto desfigurado, mas segue atuando nas decisões, diz agência

De acordo com três pessoas do círculo íntimo do líder iraniano, o rosto de Khamenei ficou desfigurado no bombardeio que atingiu o complexo do líder supremo

Estadão Conteúdo
fonte

Mojtaba Khamenei (Divulgação / Gabinete do Líder Supremo do Irã)

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, sofreu ferimentos graves no rosto e nas pernas durante o ataque aéreo que vitimou seu pai no início da guerra. Apesar dos ferimentos, ele permanece lúcido e ativo nas decisões do governo, conforme informações da agência Reuters.

De acordo com três pessoas do círculo íntimo do líder iraniano, o rosto de Khamenei ficou desfigurado no bombardeio que atingiu o complexo do líder supremo, no centro de Teerã. Ele também teria sofrido um ferimento grave em uma ou ambas as pernas, mas, segundo a agência, o político de 56 anos segue em recuperação, mantendo a lucidez mental.

Mojtaba Khamenei tem participado de reuniões com altos funcionários por meio de audioconferências. Ele segue envolvido na tomada de decisões sobre temas centrais, como a condução da guerra e as negociações com os Estados Unidos, informou a agência Reuters.

Inteligência aponta para estado de saúde "grave"

As últimas informações sobre Mojtaba Khamenei indicavam que ele estaria incapacitado e sob tratamento médico na cidade sagrada de Qom. Essas avaliações são de inteligência dos Estados Unidos e de Israel, às quais o jornal The Times teve acesso.

Um memorando diplomático, citado pelo veículo, apontava que o líder iraniano estaria em estado "grave", sem condições de participar de decisões do regime. O Irã havia confirmado anteriormente que Mojtaba fora ferido no mesmo ataque aéreo que matou seu pai, o ex-líder supremo Ali Khamenei, e outros familiares.

Especulações sobre o poder e o funeral

Desde o ataque, Mojtaba Khamenei não foi visto em público. Segundo o The Times, apenas duas declarações atribuídas ao líder foram divulgadas pela televisão estatal, além de um vídeo produzido por inteligência artificial em que ele aparece em uma sala de guerra.

A ausência prolongada e as informações sobre seu estado de saúde alimentaram especulações de que a Guarda Revolucionária Islâmica teria assumido o controle efetivo do país. Nesse cenário, Mojtaba atuaria de forma limitada, e o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou negociar com autoridades iranianas, e não diretamente com o líder supremo.

Na última quarta-feira, 8, completaram-se 40 dias desde a morte de Ali Khamenei, pai de Mojtaba, em 28 de fevereiro. A data marca o fim do período tradicional de luto no islamismo xiita. O memorando citado pelo The Times afirma que o corpo do líder estaria sendo preparado para sepultamento em Qom.

A demora na realização do funeral também levanta questionamentos, já que a tradição xiita prevê enterros rápidos. O governo iraniano, por sua vez, afirmou que a cerimônia foi adiada devido à "expectativa de uma participação sem precedentes"

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/MOJTABA KHAMENEI
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