Desafio em que frango é cozido em xarope para a gripe preocupa especialistas

O vídeo onde uma pessoa cozinha pedaços de frango em um xarope usado para tratar a gripe viralizou na última semana no Tik Tok. Chamado de “NyQuil Chicken Challenge”, a ação causou preocupação na FDA (Food and Drug Administration), agência estadunidense de controle de drogas e alimentos.

No vídeo, o líquido da marca NyQuil, um xarope produzido pela empresa Vicks, é despejado em uma frigideira e usado para cozinhar pedaços de peito de frango. A agência de controle alertou para os perigos da combinação: “A fervura de um medicamento pode torná-lo muito mais concentrado e alterar suas propriedades de diversas maneiras”, explica a FDA.

A agência explica que além disso, inalar o vapor do medicamento pode fazer com que altos níveis da droga sejam absorvidos pelo corpo, além de machucar os pulmões. “Simplificando: alguém pode tomar uma quantidade perigosamente alta de remédios para tosse e resfriado sem nem perceber”, alerta a Food and Drug Administration.

O NyQuil é um composto feito pela combinação de acetaminofeno (paracetamol) 650 mg, dextrometorfano e doxilamina. A substância pode ser bastante tóxica para o fígado e deve ser usada com cuidado. A overdose do medicamento pode gerar sintomas como: convulsões, problemas no fígado e problemas respiratórios, que podem ser fatais.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)