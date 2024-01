Novo chefe de doutrina do Papa gera polêmica por livro com descrições de orgasmos

O cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, recentemente nomeado chefe do Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano (DDF), está enfrentando críticas de várias conferências episcopais devido a um livro que escreveu na juventude. Intitulado "A Paixão Mística: Espiritualidade e Sensualidade" (1998), o livro apresenta descrições detalhadas de orgasmos.

Nesta obra, Fernández aborda as experiências místicas sensuais tanto masculinas quanto femininas em relação a Deus. Nos capítulos finais, o autor, então sacerdote, também analisa o orgasmo em ambos os sexos, com detalhes explícitos e reflexões sobre temas como dominação sexual, pornografia, o papel do prazer no plano divino e o desejo sexual.

Quando questionado sobre o livro, o cardeal se mostrou reservado. Em uma declaração ao portal católico Crux, ele apenas mencionou que escreveu o livro em sua juventude e que se arrependeu da publicação, pedindo sua retirada do mercado pouco depois de ser lançado. Fernández explicou que a inspiração para o livro veio de entrevistas com jovens casais que buscavam melhorar suas relações íntimas. Até o momento, o Vaticano não emitiu um posicionamento oficial sobre o assunto.