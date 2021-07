Nova York vai pagar R$ 500 para quem se vacinar contra a covid

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou na quarta-feira (28) um incentivo para os que ainda resistem a se vacinar. Se a imunização contra o vírus da covid que pode levar à morte ainda não é suficiente, agora quem se vacinar vai receber US$ 100 (cerca de R$ 512) a partir desta sexta-feira (30). O benefício será pago com um cartão pré-pago com o valor assim que receberem a dose. As informações foram divulgadas pelo InfoMoney.

“Os incentivos ajudam imensamente. Acredito que se trata de uma medida muito, muito atraente para os nova iorquinos e terá um impacto importante”, disse De Blasio.

Depois de imunizar totalmente apenas 54% da população da cidade, Blasio tenta acelerar a adesão à campanha de vacinação, que ficou lenta nas últimas semanas.