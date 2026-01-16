Nova pesquisa revela insatisfação de americanos com gestão econômica de Trump, aponta WSJ
Uma nova pesquisa do Wall Street Journalrevelou que, por uma margem de 15 pontos porcentuais (p.p.), mais eleitores classificam a economia como fraca do que como forte, uma deterioração em relação a julho, quando as visões negativas predominavam por 4 p.p.
Cerca de metade dos eleitores afirma que a economia piorou no último ano, em comparação com 35% que veem melhorias. Esse achado continua um desconexão de anos entre as medidas tradicionais de inflação e crescimento econômico, que são relativamente positivas, e uma perspectiva pública negativa.
Esses são alguns dos sinais de alerta para o Partido Republicano na pesquisa, que mostra que os eleitores acreditam que Donald Trump está focando em assuntos externos e outras questões em detrimento de suas preocupações mais urgentes - preços em alta e a economia em geral.
Ainda assim, o apoio a Trump entre seus apoiadores mais leais permanece notavelmente resiliente: cerca de 92% das pessoas que votaram nele em 2024 lhe dão uma avaliação positiva hoje, incluindo 70% que "aprovam fortemente", segundo a pesquisa do WSJ.
Enquanto 45% dos eleitores aprovam o desempenho do presidente, 54% desaprovam - uma diferença de 9 p.p., em comparação com 6 p.p. na última pesquisa do veículo, em julho de 2025.
Apesar de uma recente onda de propostas de acessibilidade do presidente, mais eleitores desaprovam do que aprovam sua gestão da inflação - por 17 p.p., um desempenho pior do que a diferença de 11 p.p. em julho.
A pesquisa foi conduzida de 8 a 13 de janeiro e incluiu 1.500 eleitores registrados, que foram entrevistados por telefone ou contatados por mensagem de texto e convidados a participar da pesquisa online. A margem de erro para a amostra completa é de mais ou menos 2,5 p.p.
