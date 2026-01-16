Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Nova pesquisa revela insatisfação de americanos com gestão econômica de Trump, aponta WSJ

Estadão Conteúdo

Uma nova pesquisa do Wall Street Journalrevelou que, por uma margem de 15 pontos porcentuais (p.p.), mais eleitores classificam a economia como fraca do que como forte, uma deterioração em relação a julho, quando as visões negativas predominavam por 4 p.p.

Cerca de metade dos eleitores afirma que a economia piorou no último ano, em comparação com 35% que veem melhorias. Esse achado continua um desconexão de anos entre as medidas tradicionais de inflação e crescimento econômico, que são relativamente positivas, e uma perspectiva pública negativa.

Esses são alguns dos sinais de alerta para o Partido Republicano na pesquisa, que mostra que os eleitores acreditam que Donald Trump está focando em assuntos externos e outras questões em detrimento de suas preocupações mais urgentes - preços em alta e a economia em geral.

Ainda assim, o apoio a Trump entre seus apoiadores mais leais permanece notavelmente resiliente: cerca de 92% das pessoas que votaram nele em 2024 lhe dão uma avaliação positiva hoje, incluindo 70% que "aprovam fortemente", segundo a pesquisa do WSJ.

Enquanto 45% dos eleitores aprovam o desempenho do presidente, 54% desaprovam - uma diferença de 9 p.p., em comparação com 6 p.p. na última pesquisa do veículo, em julho de 2025.

Apesar de uma recente onda de propostas de acessibilidade do presidente, mais eleitores desaprovam do que aprovam sua gestão da inflação - por 17 p.p., um desempenho pior do que a diferença de 11 p.p. em julho.

A pesquisa foi conduzida de 8 a 13 de janeiro e incluiu 1.500 eleitores registrados, que foram entrevistados por telefone ou contatados por mensagem de texto e convidados a participar da pesquisa online. A margem de erro para a amostra completa é de mais ou menos 2,5 p.p.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Trump

WSJ

pesquisa

insatisfação

economia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Casa Branca revela nomes para Conselho de Paz de Gaza; lista incluiu Rubio, Witkoff e Blair

16.01.26 21h42

Dupla de policiais portugueses é presa por torturar imigrantes e pessoas em situação de rua

16.01.26 21h33

POSICIONAMENTO

Fundação do Nobel reage após María Corina dar medalha a Trump: 'Prêmio é inseparável'

A empresária enfrenta uma relação deteriorada com o governo Trump

16.01.26 21h03

ATÉ ELE...

Joe Rogan, podcaster apoiador de Trump, compara ICE à polícia nazista 'Gestapo'

"Será que vamos realmente nos tornar a Gestapo? 'Onde estão seus documentos?' É a isso que chegamos?", questionou o podcaster de extrema-direita.

16.01.26 19h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda