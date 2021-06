Nos países mais pobres, os surtos agravam a escassez de vacinas contra a covid-19

Hati Maronjei jurou uma vez que nunca tomaria uma vacina contra a covid-19, depois de um pastor ter dito que os imunizantes não eram seguros. Agora, quatro meses após o primeiro lote de vacinas ter chegado ao Zimbábue, o vendedor ambulante de artigos eletrônicos, de 44 anos, está desesperado pela vacina que não consegue obter. Sempre que ele visita uma clínica na capital, Harare, pedem para que tente novamente no dia seguinte.

"Estou frustrado e com medo", disse ele. "Estou sempre em lugares movimentados, falando, e vendendo para pessoas diferentes. Não consigo ficar isolado em casa".

A sensação de pavor é crescente em alguns dos países mais pobres do mundo, à medida que os casos de covid-19 aumentam e as variantes mais contagiosas se instalam em meio a escassez paralisante de vacinas.

A crise alarmou os funcionários da saúde pública juntamente com os milhões de não vacinados, especialmente aqueles que trabalham na informalidade. Com as unidades de tratamento intensivo lotadas de pacientes com covid, pegar uma doença grave pode ser uma sentença de morte.

A África é especialmente vulnerável. O seu 1,3 bilhão de pessoas representa 18% da população mundial, mas o continente recebeu apenas 2% de todas as doses de vacinas administradas a nível mundial. E alguns países africanos ainda não administraram uma única dose.

Especialistas em saúde e líderes mundiais têm alertado repetidamente que mesmo que as nações ricas imunizem toda a sua população, a pandemia não será derrotada se o vírus for autorizado a propagar-se em países famintos de vacinas.

"Dissemos durante toda esta pandemia que não estamos a salvo se todos estivermos seguros", disse John Nkengasong, um virologista camaronês que dirige os Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças. "Somos tão fortes quanto o elo mais fraco".

O Zimbábue, que impôs novas medidas de isolamento devido a um aumento acentuado de mortes e novos casos de covid no país de mais de 15 milhões de pessoas, utilizou pouco mais de 1 milhão de doses das 1,7 milhões disponíveis.

Formam-se longas filas em centros como o Hospital Parirenyatwa, ao contrário de meses atrás, quando as autoridades imploravam às pessoas para se vacinarem. Muitos ficaram alarmados quando o inverno se instalou e a variante identificada pela primeira vez na África do Sul se espalhou em Harare, onde os jovens se aglomeram em casas de apostas, alguns com máscaras penduradas no queixo e outros sem máscaras.

"A maioria das pessoas não usa máscaras. Não há distanciamento social. A única resposta é a vacina, mas eu não consigo obter", disse Maronjei.

No início da pandemia, muitos países profundamente empobrecidos e com sistemas de saúde fracos pareciam ter evitado o pior. Isso está mudando.

"A trajetória dos casos em surto deveria despertar a todos para uma ação urgente", disse a Dra. Matshidiso Moeti, diretora na África da Organização Mundial de Saúde (OMS). "As medidas de saúde pública devem ser postas em prática para encontrar, testar, isolar e cuidar dos doentes, e para rapidamente localizar e isolar os seus contatos".

Os novos casos no continente aumentaram quase 30% na última semana. Na Zâmbia, onde a campanha de vacinação está estagnada, as autoridades informaram que o país está quase sem oxigênio engarrafado. Pessoas doentes cujos sintomas não são graves não estão sendo aceitas por hospitais da capital, Lusaka.

"Quando chegamos ao hospital, disseram que não havia lugar para ela", disse Jane Bwalya sobre a busca por um leito para sua avó de 70 anos. "Disseram-nos para tratarmos a doença em casa". Agora, estamos tentando dar a ela qualquer medicamento que possa reduzir os sintomas".

Uganda também está lutando contra um aumento acentuado no número de casos e de variantes. As autoridades relatam que o surto está infectando mais pessoas na faixa dos 20 e 30 anos. As unidades de terapia intensiva na capital e arredores, Kampala, estão quase cheias, e Misaki Wayengera, uma médica que dirige um comitê de aconselhamento do governo de Uganda, disse que alguns pacientes estão "rezando para que alguém lhes transmita" para que possam obter um leito de UTI.

Muitos ugandenses sentem-se desesperados quando veem as contas médicas astronômicas de pacientes que deixam a UTI. Alguns optam por misturas de ervas fervidas como proteção. Nas redes sociais, as sugestões incluem capim-limão e pequenas plantas floridas. A prática suscitou receios de envenenamento.