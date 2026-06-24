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Nos EUA, Centcom anuncia morte de líder sênior do Estado Islâmico em ataque na Síria

Estadão Conteúdo

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira, 24, que forças norte-americanas realizaram um ataque aéreo de precisão no noroeste da Síria, na sexta-feira, 19, que resultou na morte de um líder sênior do grupo Estado Islâmico. Segundo o comunicado, a operação matou Ali Husayn al-'Ulaywi.

O Centcom afirmou que a ação faz parte dos esforços contínuos dos EUA para interromper e eliminar ameaças terroristas que possam planejar ataques contra cidadãos americanos no exterior ou no território dos Estados Unidos.

O comando destacou ainda que continua atuando em coordenação com parceiros regionais no combate aos remanescentes do grupo extremista.

Em nota, o comandante do Centcom, almirante Brad Cooper, reafirmou o compromisso da força americana com o enfraquecimento da organização. "O Centcom e nossos parceiros seguem comprometidos em erradicar os remanescentes do Estado Islâmico para garantir sua derrota duradoura", afirmou.

Cooper acrescentou que os Estados Unidos continuarão a defender o território americano, seus militares e os aliados e parceiros da região.

O comunicado não trouxe detalhes adicionais sobre o local exato da operação nem sobre possíveis vítimas civis.

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Palavras-chave

ESTADO ISLÂMICO/LÍDER/ALI HUSAYN AL-'ULAYWI/MORTE/EUA/ATAQUE
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