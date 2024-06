Nos EUA, brasileiro acusado de estupro sequestra e mata enteada

Um brasileiro de 49 anos, identificado como Juliano Santana, sequestrou e assassinou sua enteada de 16 anos na última quinta-feira (30/05). O crime ocorreu enquanto a jovem voltava da escola, a poucos quilômetros de sua residência. Após cometer o assassinato, Santana tirou a própria vida, conforme informações da polícia local.

Santana estava em liberdade condicional devido a um caso pendente no Tribunal Superior de Middlesex, onde enfrentava seis acusações de estupro de vulnerável, apresentadas em setembro de 2021 pela própria enteada. Na ocasião, a fiança foi estabelecida em US$ 30 mil, com a condição de que ele utilizasse um dispositivo de monitoramento por GPS, mantivesse distância da vítima e tivesse contato supervisionado com menores de 18 anos.

Os corpos de Santana e da jovem foram localizados através do rastreamento do dispositivo de GPS que o suspeito era obrigado a usar. A polícia informou que a vítima foi sequestrada nas proximidades de sua casa e assassinada em seguida.

Além das restrições impostas pela fiança, havia uma ordem de restrição ativa em favor da vítima e uma data de julgamento marcada para o próximo dia 29 de julho, quando Santana seria julgado pelas acusações de agressão sexual.

O Itamaraty, através do Consulado-Geral do Brasil em Boston, informou à CNN Brasil que está acompanhando o caso, mas não forneceu detalhes adicionais devido à política não divulgar informações sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros.