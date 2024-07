Nos Estados Unidos, jovem ganha R$ 10,8 bilhões em loteria

O vencedor do maior prêmio da história dos EUA é Edwin Castro, de 32 anos de idade. Ele faturou US$ 2 bilhões (R$ 10,8 bilhões) em fevereiro do ano passado. E somente agora está em seu primeiro romance “sério” após a bolada da Powerball.

Ele namora Payten Vincent, modelo e poeta de 24 anos. O casal foi flagrado por paparazzi em momentos românticos. Payten compartilhou no Instagram fotos do casal em um evento da grife Giorgio Armani, em Malibu, e de um passeio em um dos Porsches de Edwin.

O bilionário apagou suas redes sociais após ganhar na Powerball, e tem investido em carros esportivos de luxo e mansões, incluindo uma de R$ 260 milhões. Já a namorada, Payten, se apresenta como amante de carros velozes, e compartilha essa paixão com Edwin.

Payten, ex-aluna e atleta do ensino médio, trabalhou como barista no Starbucks e como caixa no banco Toronto Dominion. Nas redes sociais, ela se descreve como crítica gastronômica e de cinema, além de roteirista.