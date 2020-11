Noivo ganha fuzil AK-47 de presente da sogra em casamento

As imagens da cerimônia de um casamento no Paquistão viralizaram nas redes sociais, nesta semana, após a sogra contemplar o genro com um super presente: um fuzil AK-47. O caso aconteceu em Islamabad.

O presente chocou os convidados e, nas imagens, a noiva também pareceu constrangida com o "mimo" bélico.

Kalashnikov rifle as a wedding present pic.twitter.com/BTTYng5cQL — Adeel Ahsan (@syedadeelahsan) November 25, 2020

No momento da entrega do presente, o noivo está sentado ao lado da noiva. A sogra aparece, dá as bênçãos ao casal e, bastante sorridente, entrega a arma, um fuzil de assalto de calibre 7,62x39mm criado em 1947 por Mikhail Kalashnikov e produzido na antiga União Soviética pela indústria estatal IZH.