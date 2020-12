Noiva testa positivo para a covid e indianos se casam com roupa de proteção

Depois de uma noiva testar positivo para covid-19, um casal precisou fazer mudanças de última hora em seu casamento. Noivos indianos e um sacerdote hindu substituíram as tradicionais vestes coloridas por roupas de proteção individual, com máscaras e face shields.

A cerimônia foi realizada no domingo (6), dentro de um centro de quarentena em Baran, no oeste da Índia. O nome do casal não foi divulgado.

Apesar das vestes, o casamento aconteceu quase todo como o planejado. Uma tenda colorida foi erguida em frente a uma fogueira sagrada e os apaixonados trocaram votos de amor e coroas de flores, como reza a tradição hindu.

A noiva foi levada ao centro de quarentena para a Covid-19, depois que ela e um outro parente testaram positivo para a doença. Rajendra Meena, autoridade local de saúde, disse à agência de notícias ANI que a prática é padrão no país para tentar conter a propagação do novo coronavírus.

Os casamentos na Índia costumam ser bastante elaborados – e contam com a presença de muitos parentes e convidados em vários dias de celebração. No entanto, por conta da pandemia, muitos estados criaram leis que proibiram aglomerações e obrigaram que as cerimônias fossem restringidas.

A Índia tem o segundo maior número de casos Covid-19 do mundo com mais de 9,6 milhões de casos confirmados. O país asiático está atrás apenas dos Estados Unidos, que já têm mais de 14,9 milhões de infectados.