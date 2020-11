Noiva proíbe sobrinho de ir a casamento vestido de Homem-Aranha

Uma noiva expôs o seu drama e dividiu opiniões, no Reino Unido, após anunciar que o sobrinho com autismo não poderia mais participar da cerimônia de casamento, mas apenas da recepção, se insistisse em usar fantasia de Homem-Aranha.

A mulher diz que pediu meses atrás ao filho de sete anos da irmã, Josh (nome do menino foi alterado) para levar o anel na cerimônia, com ele e a mãe aceitando o convite.

Mas com o grande dia no próximo, a noiva disse que a irmã ligou relatando que Josh estava passando pela fase de se recusar a usar qualquer coisa diferente que não fosse a fantasia de Homem-Aranha.

A mãe explicou que ele até usa a roupa para ir à escola e disse que ligou para avisar sua irmã de que Josh, portanto, usará a fantasia de super-herói no casamento.

Apoio

A noiva disse: "Não dá. Não me importo se ele usar durante a recepção, mas não quero o Homem-Aranha caminhando pelo corredor do meu casamento e em todas as minhas fotos."

O comentário levou a uma discussão entre as irmãs. "Ela bufou e me disse que eu estava sendo inflexível, 'banindo uma criança autista do meu casamento'”.

“Eu não estou 'banindo' ele, estou apenas insistindo que ele use roupas normais. Ela volta me dizendo que eu estava essencialmente banindo ele por causa de autismo dele.”

Segundo ela, o noivo a está apoiando, mas a irmã e o marido dela agora estão ameaçando não ir ao casamento."

O caso foi relato no site Reddit. Uma pessoa escreveu: "É o seu casamento, ponto final. Se você quer um casamento sem Homem-Aranha, você ganha um casamento sem Homem-Aranha."

Outro internauta disse: "Seu casamento, suas regras. E pedir que a criança que vai usar roupas adequadas não é um pedido estranho."

Crítica

Mas uma pessoa argumentou: "Você declarou que quer seu sobrinho em seu casamento. Seu sobrinho é autista. Isso é quem ele é. Isso é parte dele. Em 10 anos, você vai olhar para trás, para as fotos do seu casamento e rir que seu sobrinho está vestindo uma fantasia de Homem-Aranha ou ficar triste porque ele não está nela?"

Outro acrescentou: "Você pediu a uma criança autista para ser seu portador do anel e então se recusou a acomodar uma criança autista."