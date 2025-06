Netanyahu dialoga com líderes globais e deve falar com Trump em meio a tensão com Irã

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou nesta sexta-feira (13) que o premiê manteve uma série de conversas com líderes mundiais nas últimas horas, em meio às tensões com o Irã. Segundo comunicado, Netanyahu já conversou com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Ainda de acordo com o governo israelense, Netanyahu "também planeja discutir a situação com o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nos próximos dias". Em entrevista ao Wall Street Journal, Trump afirmou que conversou ontem com Netanyahu e que planeja uma nova conversa ainda nesta sexta-feira.

O comunicado israelense destaca que "os líderes expressaram compreensão pelas necessidades de segurança de Israel diante da ameaça de destruição pelo Irã", e afirma que Netanyahu "permanecerá em contato constante com eles nos próximos dias".