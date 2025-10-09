Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Netanyahu defende Prêmio Nobel da Paz a Trump: 'Ele merece'

O vencedor de 2025 deve ser anunciado na sexta-feira, 10.

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, defendeu nesta quinta-feira, 9, que o presidente norte-americano, Donald Trump, seja homenageado com o Prêmio Nobel da Paz após o anúncio do acordo de cessar-fogo entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas, que ocorreu no dia seguinte ao aniversário de dois anos da guerra na Faixa de Gaza.

Em uma publicação no perfil no X, Netanyahu escreveu: "Dê a Donald Trump o Prêmio Nobel da Paz - ele merece!"

O vencedor de 2025 deve ser anunciado na sexta-feira, 10.

Nos últimos meses, a campanha pelo Nobel de Trump ganhou força com o apoio de aliados internacionais, como o premiê israelense, e líderes da Armênia, Azerbaijão, Gabão, Ruanda, Paquistão e Camboja. Membros do governo, como o secretário do Tesouro Scott Bessent e a porta-voz Karoline Leavitt também endossaram.

O acordo foi confirmado por israelenses, palestinos e os negociadores do Catar e do Egito que participam das conversas no balneário egípcio de Sharm El-Sheik.

Trump, que pressionou para intermediar o acordo, afirmou nas redes sociais na quarta-feira, 8, que ambos os lados concordaram com a primeira fase do seu plano de paz, que exige que Israel recue suas tropas para uma linha previamente acordada.

Ele disse que poderá viajar neste fim de semana para a região, onde as negociações sobre Gaza estão em andamento em Sharm el-Sheikh, no Egito.

"Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isso significa que TODOS os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna", disse Trump na publicação no Truth Social.

Netanyahu fala em acordo histórico

O premiê israelense descreveu o acordo como "um ponto de virada crucial", bem como "um sucesso diplomático e uma vitória nacional e moral" para Israel. Ele também agradeceu ao presidente Trump por "seu compromisso inabalável com a segurança de Israel e a liberdade de nossos reféns"

Netanyahu não forneceu mais detalhes sobre o acordo. O gabinete de ministros deve se reunir na quinta-feira para referendar o pacto, mas não deve haver empecilhos para sua aprovação. "Com ajuda de Deus, traremos todos os reféns para casa", disse.

O grupo que reúne a família dos reféns celebrou o cessar-fogo e disse que não descansará até que o último deles esteja em casa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL

HAMAS

GUERRA

CESSAR-FOGO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Comemorações tomam ruas de Israel e de Gaza; Hamas cobra Netanyahu sobre lista de prisioneiro

09.10.25 12h48

GUERRA

Faixa de Gaza é bombardeada após acordo de paz entre Israel e Hamas

Os ataques ocorreram na Cidade de Gaza, ao norte, e em Khan Younis, ao sul, nessa quinta-feira (9)

09.10.25 11h29

Brasileiro é condenado 10 anos de prisão na Argentina por tentar matar Cristina Kirchner

09.10.25 8h38

Trump diz que acordo entre Israel e o Hamas levará paz ao Oriente Médio

09.10.25 8h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda