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Netanyahu amplia operações no Líbano e no Irã, enquanto luta para se manter no poder

O primeiro-ministro busca evitar eleições antecipadas que ele provavelmente perderia

Estadão Conteúdo
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Declaração foi dada pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (Foto: Maya Alleruzzo | AP)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel está expandindo uma área que controla ao longo da fronteira sul do Líbano, enquanto os combates com o Hezbollah continuam e as tropas israelenses avançam por mais vilarejos na área.

Netanyahu fez essas declarações durante uma reunião com líderes locais do norte de Israel, que tem sofrido com disparos quase diários de foguetes vindos do Líbano, de acordo com um comunicado de seu gabinete.

Israel deslocou vários milhares de tropas para o sul do Líbano nas últimas semanas no que diz ser um movimento defensivo para proteger suas comunidades na fronteira. Essas tropas começaram a se mover mais ao norte à medida que Israel expande uma operação que afirma ter como objetivo remover o Hezbollah do sul libanês.

Em paralelo, o primeiro-ministro está correndo para aprovar um orçamento estadual e evitar eleições antecipadas que ele provavelmente perderia, com a guerra no Irã até agora fazendo pouco para melhorar sua posição nas pesquisas, segundo a Reuters.

Nos primeiros dias da guerra, o campo de Netanyahu viu uma chance para sua coalizão de direita capitalizar o ataque inicial que matou o Aiatolá Ali Khamenei, realizando eleições antes de uma data esperada em outubro, disse uma fonte.

*Com informações da Associated Press

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