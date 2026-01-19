Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Netanyahu ameaça Irã e promete resposta 'jamais vista' em caso de ataque

Após destruir Gaza e ameaçar o Irã, Netanyahu rejeitou acusações de que seu governo esteja conduzindo Israel rumo ao autoritarismo.

Estadão Conteúdo
fonte

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Foto: ABIR SULTAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elevou o tom contra o Irã para que o país persa não "cometa um erro" ao lançar qualquer ataque contra Israel, prometendo uma resposta contundente.

"Se o Irã cometer o erro de nos atacar, responderemos com uma força que o país jamais experimentou", afirmou Netanyahu, no parlamento de Israel. O premiê acrescentou que "ninguém pode prever o que acontecerá no Irã, mas, aconteça o que acontecer, o país nunca mais será o mesmo".

Netanyahu também rejeitou acusações de que seu governo esteja conduzindo Israel rumo ao autoritarismo e pediu aos críticos que concentrem a atenção no "tratamento violento do Irã contra sua própria população".

Desde o fim de dezembro de 2025, o Irã enfrenta uma onda de instabilidade, desencadeada pela deterioração das condições econômicas e que evoluiu para protestos em todo o país. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, confirmou que os protestos resultaram em "vários milhares" de mortos.

Enquanto isso, as Forças Armadas dos EUA continuam a reforçar a presença militar no Oriente Médio em meio à possibilidade do presidente Donald Trump, ordenar um ataque contra o Irã, e mais de 12 caças F-15 chegaram à Jordânia nas últimas 24 horas, conforme o Jerusalem Post.

Sobre Gaza, Netanyahu afirmou que a próxima fase depende do desarmamento do Hamas e da completa desmilitarização da Faixa de Gaza, insistindo que esses objetivos serão impostos "pelo caminho fácil ou pelo caminho difícil".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

israel/irã/Netanyahu/ameaças
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TENSÃO

México monitora movimentos militares dos EUA e aciona alertas após aviso

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) recomendou cautela diante de "atividades militares" no Pacífico, perto do México e da América Central.

19.01.26 16h27

Trump culpa Noruega por não vencer Nobel e diz 'não se sentir obrigado a pensar apenas na paz'

19.01.26 12h38

Ofensiva

Israel lança ofensiva de larga escala na Cisjordânia e no sul do Líbano, apesar de cessar-fogo

As autoridades israelenses alegam que os locais também eram usados para “planejar e executar ataques contra tropas das IDF e civis israelenses"

19.01.26 10h07

Dissolução de parlamento

Primeira-ministra do Japão dissolverá Parlamento e promoverá eleições

Sanae assumiu o cargo em outubro de 2025, após ser alçada à liderança do PLD

19.01.26 10h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda