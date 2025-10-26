Navio de guerra norte-americano atraca em Trinidad e Tobago, próximo à Venezuela

Um navio de guerra dos Estados Unidos atracou na capital de Trinidad e Tobago, com a administração do presidente norte-americano Donald Trump aumentando a pressão militar sobre a vizinha Venezuela e seu presidente Nicolás Maduro.

A chegada do USS Gravely, um destróier de mísseis guiados, soma-se ao porta-aviões USS Gerald R. Ford, que também está se aproximando da Venezuela. Maduro criticou o movimento do porta-aviões como uma tentativa do governo dos EUA de "inventar uma nova guerra eterna" contra seu país.

Donald Trump acusa Maduro, sem fornecer provas, entretanto, de ser líder da organização criminosa Tren de Aragua.

Funcionários norte-americanos disseram que o navio permanecerá em Trinidad até quinta-feira, 30, para que sejam realizados exercícios de treinamento.

Kamla Persad-Bissessar, primeira-ministra de Trinidad e Tobago, tem defendido a presença militar dos Estados Unidos e os ataques feitos pelo país contra barcos suspeitos de tráfico de drogas em águas próximas à Venezuela. (*Fonte: Associated Press).