Navio com milho do Brasil é atacado pelos rebeldes houthis do Iêmen

Um navio graneleiro carregado com milho do Brasil foi atacado por rebeldes houthis do Iêmen, nesta segunda-feira (12) quando seguia em direção a Bandar Khomeini, no Irã, o principal apoiador e armador dos houthis na guerra de anos do Iêmen. Segundo o capitão do navio Star Iris, de bandeira das Ilhas Marshall e operado pela Grécia, a embarcação foi atacada por dois mísseis e sofreu danos menores. "O navio e a tripulação estão seguros. O navio segue para o próximo porto de escala", informou.

VEJA MAIS

Ninguém da tripulação se feriu, mas esse ataque demonstra como os houthis agora têm como alvo os navios que viajam pelo Mar Vermelho, pelo Golfo de Áden e pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que liga as duas vias navegáveis. Segundo o centro militar britânico de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido, que supervisiona as águas do Oriente Médio, o ataque ocorreu enquanto o Star Iris viajava para o sul pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que separa a África Oriental da Península Arábica.

“O proprietário e o operador do grupo negociam regularmente cargas a granel com o Irã. Portanto, esse foi considerado o destino provável”, informou a Ambrey, empresa de segurança privada.

Os rebeldes afirmam que o navio foi alvo de vários mísseis e o descreveram como uma embarcação “americana”. A Star Bulk Carriers Corp., de Atenas, da Grécia, empresa proprietária da embarcação, é negociada na Nasdaq, na Bolsa de Nova York. Ela não comentou sobre o caso.

Outro navio de propriedade da Star Bulk, o Star Nasia, já havia sido atacado pelos Houthis dias antes.

O brigadeiro-general Yahya Saree, um porta-voz dos houthis, afirmou em comunicado que os rebeldes “não hesitarão em realizar mais operações em retaliação aos crimes sionistas contra nossos irmãos na Faixa de Gaza, bem como em resposta à agressão americano-britânica em curso contra nosso querido país”.