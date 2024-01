Estados Unidos fazem novo ataque a grupo houthis no Iêmen, em Sanaa

Neste sábado (13), os Estados Unidos fizeram novos ataques às instalações estratégicas utilizadas pelo grupo rebelde huthis no Iêmen. Segundo as Forças Armadas americanas, o bombardeio teria ocorrido durante a madrugada e foi direcionado ao local onde estavam os radares pertencentes à milícia. Os mísseis de cruzeiro Tomahawk foram disparados pelo navio de guerra americano USS Canrey.

A mídia ligada aos houthis teria informado durante toda a manhã que os EUA e o Reino Unido teriam lançado “uma série de ataques” na capital do Iêmen, Sanaa, que é controlada pelos rebeldes xiitas.

Esse é mais um bombardeio em retaliação aos ataques que foram feitos durantes semanas pelos rebeldes. Na madrugada de sexta-feira (12), Washington, Londres e outros aliados, direcionaram a investida a posições houthis no Iêmen. O grupo rebelde teria destruído navios mercantes no Mar Vermelho dias antes.

Cerca de 30 alvos foram atingidos, segundo o Pentágono. O ataque militar teria sido coberto pelo direito de autodefesa, de acordo com uma declaração conjunta da coalizão naval Operação Guardião da Prosperidade, liderada pelos Estados Unidos e composta pelo Bahrein, Canadá, Espanha, França, Holanda, Itália, Noruega, Ilhas Seychelles, Austrália e Reino Unido.

Um porta-voz do Pentágono, responsável pelas operações militares, disse na sexta-feira que a avaliação da operação ainda não havia sido concluída. No entanto, afirmou que as capacidades dos rebeldes teriam sido enfraquecidas.