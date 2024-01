Bombardeios dos EUA e Reino Unido no Iêmen deixam 5 mortos; Hamas fala em 'repercussão regional'

Os bombardeios realizados por forças dos Estados Unidos e Reino Unido contra os rebeldes huthis no Iêmen deixou pelo menos cinco mortos e seis feridos, afirmou Yahya Saree, porta voz dos Houthis. Segundo ele, foram 73 bombardeios em várias áreas, entre elas a capital Saná e Hodeida.

Nesta sexta-feira (12), a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), por meio de seu porta-voz Dylan White, disse que os ataques lançados por Estados Unidos e Reino Unido foram de caráter "defensivo" e "concebidos para preservar a liberdade de navegação em uma das vias marítimas mais importantes do mundo".

A operação dos dois países contra os Houthis foi feita após o grupo rebelde, que é aliado do grupo terrorista Hamas e tem apoio do Irã, lançar vários ataques contra navios comerciais na região, em protesto à guerra de Israel em Gaza.

O grupo terrorista Hamas afirmou nesta sexta-feira (12) que os bombardeios terão "repercussões na segurança regional".

"Condenamos veementemente a flagrante agressão anglo-americana no Iêmen. Nós os responsabilizamos pelas repercussões na segurança regional", disse o grupo em um comunicado.