Militares de unidade de elite dos EUA somem no mar durante operação contra Houthis

Dois militares de uma unidade de elite do Exército dos Estados Unidos estão desaparecidos há uma semana. Eles participavam de uma operação das forças americanas para abordar barcos que estariam transportando armas no Mar Arábico, quando caíram na água e, desde então, não foram mais encontrados. Segundo o Exército, o mar estava agitado e um dos militares caiu quando foi atingido por uma onda. O outro militar pulou para ajudar o primeiro e também sumiu. As buscas pelos dois seguiam nesta terça-feira (16), com navios da Marinha e aeronaves.

VEJA MAIS

A operação ocorreu na quinta-feira (11) perto da costa da Somália, e tinha o objetivo de apreender armas do Irã que estavam sendo levadas aos Houthis. Na ocasião, um barco veleiro típico da região do Mar Vermelho, chamado de dhow, sem bandeira, foi observado navegando na área. Para os EUA, a embarcação poderia estar levando armas do Irã para os militantes houthis, do Iêmen, que estão atacando cargueiros na região.

No barco, foram encontrados propulsores, sistema de orientação e ogivas, peças que são usadas para mísseis de alcance médio ou mísseis para atacar navios. O material foi apreendido pelos americanos. Também havia componentes de sistema de defesa aérea.

Um navio base (USS Lewis B Puller), helicópteros e drones foram usados na operação.

SEALs

Os militares desaparecidos fazem parte da tropa de elite conhecida como SEALs, membros da Marinha que fazem operações em pequenas equipes. A tropa foi responsável, entre outras ações, pela captura e morte de Osama Bin Laden.