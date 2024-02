Navalny morreu após levar "murro no coração", garante ativista russo

A causa da morte de Alexei Navalny, opositor proeminente do regime russo, teria sido uma técnica brutal chamada ‘murro no coração’. É o que garantiu ao jornal The Times Vladimir Osechkin, ativista russo e fundador do grupo de direitos humanos Gulagu.net.

Segundo Osechkin, Navalny teria sido exposto a temperaturas extremamente baixas por horas antes de ser agredido com um soco no peito. Esse método, descrito como uma técnica antiga das forças especiais da KGB, teria sido utilizado para fazer parar o coração do dissidente e ocultar o verdadeiro motivo da morte, alegando ter sido natural.

O ativista destacou que o incidente ocorreu na colônia penal IK-3, na Sibéria, onde as condições climáticas são severas e perigosas. Além disso, ele apontou que outros prisioneiros já teriam perdido a vida sob circunstâncias semelhantes nessa mesma instituição.

As autoridades russas, por sua vez, sustentam que Navalny morreu após sentir-se mal durante uma caminhada, atribuindo sua morte ao desenvolvimento de um coágulo sanguíneo. No entanto, os familiares do opositor têm expressado dúvidas e exigido uma investigação mais detalhada sobre o ocorrido.

A esposa de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, afirmou que seu marido foi envenenado com a substância tóxica Novichok. Enquanto isso, Osechkin descartou essa possibilidade, sugerindo que o Kremlin teria tramado a morte do opositor por meio de uma operação especial meticulosamente planejada.

Apesar dos apelos dos familiares, as autoridades russas ainda não entregaram o corpo de Navalny para ser sepultado, e anunciaram que o cadáver será submetido a um exame químico por duas semanas.