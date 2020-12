'Papai e mamãe Noel' são diagnosticados com covid-19 após reunião com 50 crianças

Um casal fantasiado de “papai e mamãe noel” foi diagnosticado com covid-19, dois dias após se misturarem e tirarem fotos com cerca de 50 crianças, na cidade de Ludowici, na Geórgia.

"Soubemos após o evento que o papai noel e mamãe noel testaram positivo para covid-19", disse Robert Parker, do Long County Commission, em um texto à imprensa. Segundo ele, no momento em que se soube da contaminação, nenhum deles apresentava sintomas da doença.

Antes do encontro com as crianças, o casal já tinhya participado do Desfile da Câmara do Condado de Long, em uma sessão de atendimentos embaixo de uma árvore luminosa. Parker disse não acredita que eles poderiam ter colocado as crianças em risco propositalmente.