Mundo

'Não queremos ser americanos', rebate Groenlândia a Trump

Estadão Conteúdo

Os partidos políticos da Groenlândia disseram que não queriam ficar sob Washington após o presidente dos EUA, Donald Trump, novamente sugerir usar a força para apoderar-se do território autônomo dinamarquês rico em minerais, gerando preocupação mundial.

"Não queremos ser americanos, não queremos ser dinamarqueses, queremos ser groenlandeses," disseram os líderes de cinco partidos no parlamento da Groenlândia em um comunicado conjunto. "O futuro da Groenlândia deve ser decidido pelos groenlandeses."

Na sexta-feira, 9, Trump disse que Washington iria "fazer algo sobre a Groenlândia por bem ou por mal".

Americano? Não

"Nenhum outro país pode interferir nisso. Devemos decidir o futuro do nosso país nós mesmos - sem pressão para tomar uma decisão precipitada, sem procrastinação e sem interferência de outros países," eles sublinharam.

Julius Nielsen, um pescador de 48 anos na capital Nuuk, disse à AFP: "Americano, não! Fomos uma colônia por tantos anos. Não estamos prontos para ser uma colônia novamente, ser colonizados".

Uma colônia dinamarquesa até 1953, a Groenlândia ganhou autonomia 26 anos depois e está contemplando eventualmente afrouxar seus laços com a Dinamarca.

Muitos groenlandeses permanecem cautelosos sobre tornar isso uma realidade.

"Eu realmente gosto da ideia de sermos independentes, mas acho que deveríamos esperar. Não por agora. Não hoje," disse Pitsi Mari, que trabalha em telecomunicações, à AFP.

A coalizão atualmente no poder não é a favor de uma independência precipitada. O único partido de oposição, Naleraq, que ganhou 24,5% dos votos nas eleições legislativas de 2025, quer cortar laços o mais rápido possível, mas também é signatário da declaração conjunta.

"É hora de começarmos a preparar para a independência pela qual lutamos durante tantos anos," disse o deputado Juno Berthelsen em uma postagem no Facebook.

Nesta quinta, 8, a agência Reuters revelou que as autoridades dos Estados Unidos avaliam oferecer até US$ 100 mil por habitante da Groenlândia para convencê-los a se separar da Dinamarca e anexar a ilha aos EUA.

Segundo a agência, embora o valor exato e a logística de pagamento não estejam claros, autoridades americanas, incluindo assessores da Casa Branca, discutiram cifras que variam de US$ 10 mil a US$ 100 mil por pessoa. Autoridades em Copenhague e Nuuk já disseram que o território não está à venda.

A Dinamarca e outros aliados europeus expressaram choque com as ameaças de Trump de assumir o controle da Groenlândia, onde os Estados Unidos já possuem uma base militar.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou na segunda-feira, 5, que uma tomada de poder pelos Estados Unidos na Groenlândia equivaleria ao fim da aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Trump fez pouco caso das preocupações da Dinamarca, um aliado que se juntou aos Estados Unidos na controversa invasão do Iraque em 2003. "Sou fã da Dinamarca, também, tenho que dizer. E você sabe, eles foram muito simpáticos comigo", disse Trump.

"Mas sabe, o fato de eles terem um barco que aterrissou lá há 500 anos não significa que eles possuam a terra."

O Secretário de Estado, Marco Rubio, deverá se reunir na próxima semana com o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca e representantes da Groenlândia./Com AFP e AP

Palavras-chave

GROENLÂNDIA/DONALD TRUMP/TERRITÓRIO DINAMARQUÊS
Mundo
