Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Na Venezuela, caças americanos sobrevoam região próxima a Caracas

O governo do presidente Donald Trump vem, desde o início de setembro, promovendo ataques contra embarcações no Mar do Caribe

Redação O Liberal com informações da AE

O site de rastreamento Flight Radar detectou, nesta quinta-feira (18), cinco caças F-18 da Marinha dos Estados Unidos. As aeronaves sobrevoavam o Mar do Caribe em uma região próxima a Caracas, capital da Venezuela.

Dois caças surgiram no rastreamento por volta das 15h30 (horário de Brasília). Eles sobrevoavam de forma circular perto do território venezuelano. Minutos depois, outros três caças da Marinha americana começaram a voar em uma área mais afastada.

As aeronaves foram desaparecendo do rastreador aos poucos. A última que permaneceu em sobrevoo deixou de aparecer nas imagens por volta das 20h55 (horário de Brasília). O Flight Radar não identificou os pontos de decolagem e pouso dos caças captados.

Tensão Crescente entre EUA e Venezuela

A aparição dos aviões próximo a Caracas foi registrada em meio ao aumento da tensão entre EUA e Venezuela. O governo do presidente Donald Trump tem promovido ataques contra embarcações no Mar do Caribe desde o início de setembro.

O argumento utilizado é que os barcos são usados por narcotraficantes para o transporte de drogas. Os ataques também ocorrem na região do Pacífico, ampliando a área de atuação das forças americanas.

Na madrugada desta quinta-feira, as forças armadas dos Estados Unidos realizaram um novo bombardeio contra um barco no Pacífico Oriental. Desde o início da campanha antidrogas, os americanos bombardearam 25 embarcações, resultando em pelo menos 95 mortos.

Maduro Acusa EUA de Plano de Mudança de Regime

O ditador venezuelano Nicolás Maduro afirma que o governo americano usa a guerra às drogas como pretexto. Segundo ele, o objetivo real seria colocar em prática um plano para mudar o regime em Caracas.

Trump e o Conhecimento do Congresso

Também nesta quinta-feira, Donald Trump afirmou a jornalistas que "não se importaria" de avisar o Congresso sobre ataques militares planejados contra a Venezuela de forma antecipada. Contudo, ponderou que "não é obrigado" a fazer isso e tem receio de vazamento de planos.

Congressistas americanos têm criticado as ações de Trump. Eles questionam o fato de não terem conhecimento prévio sobre os ataques contra a Venezuela, gerando debates internos sobre a condução da política externa.

Os parlamentares alegam que, durante os primeiros meses da campanha militar, receberam informações limitadas sobre as operações. Em alguns casos, tiveram conhecimento dos ataques apenas pelas redes sociais, após o Pentágono publicar vídeos de barcos em chamas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/VENEZUELA/TENSÃO

caças

caracas
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump sinaliza 'grande anúncio' sobre saúde nos próximos dias e comemora redução do déficit

19.12.25 18h13

herói

Homem que desarmou atirador ganha R$ 9 milhões arrecadados em vaquinha, na Austrália

Comerciante Ahmed foi baleado após desarmar terrorista durante celebração judaica. Doações incluem apoio de bilionários e artistas

19.12.25 17h11

TikTok vendido

TikTok é vendido e evita banimento nos EUA; entenda o que muda na rede social

Plataforma passa a ter controle majoritariamente americano, com participação da Oracle, e terá dados e algoritmo sob supervisão local

19.12.25 16h00

Homenagem

Cerca de 2 mil banhistas homenageiam vítimas de atentado contra judeus na Austrália

O ataque, classificado pelas autoridades como terrorista, deixou 15 mortos

19.12.25 11h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Atentado na Austrália: veja o que se sabe sobre o ataque terrorista

A ação criminosa antissemita aconteceu nesse domingo (14), em Sydney, durante celebrações judaicas do Hanukkah

15.12.25 8h38

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ATENTADO

'Herói genuíno': homem imobiliza atirador durante evento judeu em praia na Austrália

Vídeo mostra civil desarmando suspeito durante atentado que deixou ao menos 12 mortos em Bondi Beach, durante celebração de Hanukkah

14.12.25 10h25

ATENTADO

Imagens fortes! Homem atira e mata pelo menos 12 pessoas em evento judeu em praia na Austrália

Atentado em praia australiana foi classificado como terrorismo e feriu dezenas de pessoas

14.12.25 9h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda