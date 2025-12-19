Na Venezuela, caças americanos sobrevoam região próxima a Caracas

O site de rastreamento Flight Radar detectou, nesta quinta-feira (18), cinco caças F-18 da Marinha dos Estados Unidos. As aeronaves sobrevoavam o Mar do Caribe em uma região próxima a Caracas, capital da Venezuela.

Dois caças surgiram no rastreamento por volta das 15h30 (horário de Brasília). Eles sobrevoavam de forma circular perto do território venezuelano. Minutos depois, outros três caças da Marinha americana começaram a voar em uma área mais afastada.

As aeronaves foram desaparecendo do rastreador aos poucos. A última que permaneceu em sobrevoo deixou de aparecer nas imagens por volta das 20h55 (horário de Brasília). O Flight Radar não identificou os pontos de decolagem e pouso dos caças captados.

Tensão Crescente entre EUA e Venezuela

A aparição dos aviões próximo a Caracas foi registrada em meio ao aumento da tensão entre EUA e Venezuela. O governo do presidente Donald Trump tem promovido ataques contra embarcações no Mar do Caribe desde o início de setembro.

O argumento utilizado é que os barcos são usados por narcotraficantes para o transporte de drogas. Os ataques também ocorrem na região do Pacífico, ampliando a área de atuação das forças americanas.

Na madrugada desta quinta-feira, as forças armadas dos Estados Unidos realizaram um novo bombardeio contra um barco no Pacífico Oriental. Desde o início da campanha antidrogas, os americanos bombardearam 25 embarcações, resultando em pelo menos 95 mortos.

Maduro Acusa EUA de Plano de Mudança de Regime

O ditador venezuelano Nicolás Maduro afirma que o governo americano usa a guerra às drogas como pretexto. Segundo ele, o objetivo real seria colocar em prática um plano para mudar o regime em Caracas.

Trump e o Conhecimento do Congresso

Também nesta quinta-feira, Donald Trump afirmou a jornalistas que "não se importaria" de avisar o Congresso sobre ataques militares planejados contra a Venezuela de forma antecipada. Contudo, ponderou que "não é obrigado" a fazer isso e tem receio de vazamento de planos.

Congressistas americanos têm criticado as ações de Trump. Eles questionam o fato de não terem conhecimento prévio sobre os ataques contra a Venezuela, gerando debates internos sobre a condução da política externa.

Os parlamentares alegam que, durante os primeiros meses da campanha militar, receberam informações limitadas sobre as operações. Em alguns casos, tiveram conhecimento dos ataques apenas pelas redes sociais, após o Pentágono publicar vídeos de barcos em chamas.