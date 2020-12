Na Rússia, incêndio em casa de repouso deixa 11 mortos

Nesta terça-feira (15), um incêndio em uma casa de repouso do Bascortostão, na região russa dos Urais, deixou 11 pessoas mortas. A tragédia aconteceu em uma residência de madeira na localidade de Isbuldino, onde estavam 15 pessoas. Quatro delas escaparam do edifício em chamas e informaram os bombeiros, que encontraram os corpos no local.

O Ministério Público anunciou que abriu uma investigação por violação das regras de segurança e morte por imprudência. O estabelecimento de assistência social para idosos não tinha autorização para abrigá-los, informou a agência de notícias russa Interfax, que citou fontes administrativas. As explosões ou incêndios acidentais são relativamente frequentes na Rússia, consequência das infraestruturas antigas e do desrespeito às normas de segurança.