Na linha de frente, enfermeira mostra seu antes e depois na pandemia

A enfermeira Kathryn compartilhou em seu perfil no Twitter, no domingo (22), um desabafo sobre como tem sido trabalhar na linha de frente do enfrentamento à covid-19. Ela publicou uma foto de antes da pandemia e outra mais recente, mostrando sua exaustão. As publicações tiveram mais de 650 mil curtidas.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020

“Eu amo ser enfermeira Não esperava exatamente ser uma nova enfermeira no meio de uma pandemia altamente politizada, mas a vida vem até você rápido e, mesmo em uma pandemia, não há mais nada que eu queira fazer. Cuidar dos mais doentes dos enfermos é uma honra e prezo muito meus pacientes”, escreveu a profissional dos Estados Unidos.

“É devastador ver pessoas morrerem quando essas mortes eram evitáveis e é ainda mais devastador quando você as vê morrer da mesma maneira, vez após vez. É devastador que o bom senso básico e a decência tenham sido politizados”, completou a enfermeira.

Ela alertou sobre o perigo que é a doença causada pelo coronavírus, ainda que esteja havendo reaberturas pelas cidades no mundo. “Covid é uma doença brutal e eu não desejaria o pior para meu pior inimigo. Por favor, entenda que você não está apenas protegendo a si mesmo, você está protegendo as pessoas ao seu redor”, finalizou.